رئيس جامعة الأقصر يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية الأثار

شهد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، حفل استقبال الطلاب الجدد لكلية الآثار بقصر الثقافة، بحضور الدكتور منصور النوبي، العميد السابق للكلية، والدكتور بدوي إسماعيل، عميد الكلية، و الدكتور سيد ابو دهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء أمورهم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبه كلمة الدكتور منصور النوبي، أعرب فيها عن سعادته بحضور رئيس الجامعة حفل الكلية مؤكدا أنه لا يتواني في تقديم الدعم للكلية وتوفير كل ما تحتاجه والذي ينعكس على مستوى الطلاب والذي نراه في مشروعات تخرجهم المتميزة.

من جانبه أشاد رئيس جامعة الأقصر، بمستوى كلية الآثار التي ولدت عملاقة لكونها في بلد تمتلك ثلث آثار العالم، مقدما الشكر للدكتور بدوي اسماعيل، عميد الكلية الذي أدى واجبه ودوره في الكلية مهنأ اياه بعيد ميلاده الستين، مشيرا إلى أن وجود كلية الآثار في الأقصر يمثل ميزة ومسؤولية كبيرة في نفس الوقت والذي يتطلب أن تكون مختلفة ومتميزة عن باقي كليات الآثار على مستوى الجمهورية، موجها الطلاب بضرورة استغلال واستثمار هذا التميز، مؤكدا أن الكلية تحظى بدعم مستمر تمثل في صرف 4 ملايين جنيه لدعم الكلية.

وخلال كلمته في الحفل، هنأ الدكتور بدوي إسماعيل، عميد كلية الآثار، رئيس الجامعة بافتتاح كلية الطب، التي تعتبر واحدة من انجازاته المتواصلة، مؤكدا أن كلية الاثار تشهد في عهده تقدما ملحوظا والذي أشاد به رئيس الوزراء ووزير السياحة الآثار خلال تفقدهما أعمال ترميم التي تجري بمعبد الكرنك والتي يشارك فيها طلبة قسم الترميم بالكلية، وتخلل الحفل فقرات فنية متنوعة تضمنت: "الانشاد الديني، والتنورة، وفقرات غنائية مختلفة، والتحطيب واسكيتش مسرحي فرعوني، والشعر، وفقرة مسرحية لايوب القاضي".