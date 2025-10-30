 بعثة الأمم المتحدة تعلن الاتفاق على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في بنغازي - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 12:08 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

بعثة الأمم المتحدة تعلن الاتفاق على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في بنغازي

وكالات
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 11:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 11:13 م

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق ممثلين عن الهيئات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في مدينة بنغازي، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت البعثة، في بيان، إن الاتفاق يمثل خطوة نحو توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، حيث يشرف على افتتاح المركز المشترك للاتصالات وتبادل المعلومات بشأن أمن الحدود فريق التنسيق الفني المشترك الذي تم إنشاؤه بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يناير الماضي.

وسبق أن أنشأ فريق التنسيق الفني المشترك مركزاً مماثلاً لتبادل المعلومات في طرابلس في أبريل الماضي.

وقالت البعثة: سوف يعمل المركزان معاً على تمكين تبادل المعلومات ودعم الاستجابات الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك