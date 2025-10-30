بعثة الأمم المتحدة تعلن الاتفاق على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في بنغازي

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الأربعاء، اتفاق ممثلين عن الهيئات العسكرية والأمنية من جميع أنحاء البلاد أمس الثلاثاء على تخصيص موقع للمركز المشترك لأمن الحدود في مدينة بنغازي، والذي من المقرر أن يبدأ تشغيله خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقالت البعثة، في بيان، إن الاتفاق يمثل خطوة نحو توحيد المؤسسات الأمنية الليبية، حيث يشرف على افتتاح المركز المشترك للاتصالات وتبادل المعلومات بشأن أمن الحدود فريق التنسيق الفني المشترك الذي تم إنشاؤه بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في يناير الماضي.

وسبق أن أنشأ فريق التنسيق الفني المشترك مركزاً مماثلاً لتبادل المعلومات في طرابلس في أبريل الماضي.

وقالت البعثة: سوف يعمل المركزان معاً على تمكين تبادل المعلومات ودعم الاستجابات الموحدة للتحديات المتعلقة بأمن الحدود، وفقاً لبوابة الوسط الليبية.