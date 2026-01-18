أعلن الجيش السوري، فجر الأحد، السيطرة على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات غربي محافظة الرقة "شمال شرق"، فيما فجرّ تنظيم "قسد" جسرين في الرقة وقصف أحياء بمدينة دير الزور.

ونقلت قناة "الإخبارية" السورية (حكومية) عن هيئة العمليات في الجيش قولها، إن "الجيش يسيطر على مدينة الطبقة الاستراتيجية وسد الفرات".

وأضافت القناة، أن "تنظيم قسد (واجهة "واي بي جي" الإرهابي) يستهدف الأحياء السكنية في مدينة الطبقة بطائرة مسيرة انتحارية، ما أسفر عن إصابات بين المدنيين".

ونقلت عن هيئة العمليات في الجيش "استسلام 64 مقاتلا ومقاتلة من تنظيم قسد، بعد محاصرتهم من قبل قوات الجيش في أحد أحياء مدينة المنصورة بريف الرقة".

فيما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مديرية الإعلام في الرقة إن "تنظيم قسد فجر الجسر الجديد (الرشيد) في مدينة الرقة".

وكذلك فجرّ الجسر القديم على نهر الفرات بالرقة، بحسب الوكالة.

وفجرّ التنظيم كذلك الأنابيب الرئيسية المغذية لمدينة الرقة بمياه الشرب، بحسب مديرية الإعلام.

كما "يقصف قسد الأحياء السكنية في مدينة دير الزور (شرق) بقذائف الهاون"، بحسب القناة.

في غضون ذلك، أعلنت محافظة دير الزور تعطل كل الجهات العامة والدوائر الرسمية الأحد، حفاظا على سلامة الأهالي، وأهابت بهم الالتزام بالمنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بحسب "سانا".