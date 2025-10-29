الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 36 ألف شخص من الفاشر خلال 4 أيام

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الأربعاء، نزوح 2698 شخصا من مدينة الفاشر غربي السودان خلال يوم جراء هجمات قوات الدعم السريع، ليرتفع عدد النازحين إلى 36 ألفا و183 نازح خلال 4 أيام.

وأفادت المنظمة الدولية في بيان، أن الفرق الميدانية لمصفوفة تتبع النزوح قدرت الأربعاء، نزوح 2,698 شخصًا إضافيًا بسبب الاشتباكات الدائرة في مدينة الفاشر بشمال دارفور.

وأضافت: "وتشير التقارير إلى نزوح ما مجموعه 36 ألفا و183 شخصًا بين 26 و29 أكتوبر الجاري".

وأشارت المنظمة، إلى أن هذه الأرقام "أولية وقابلة للتغيير نظرا لاستمرار انعدام الأمن وتسارع وتيرة النزوح".

ولفتت إلى أن "غالبية النازحين وصلت إلى المناطق الريفية داخل محافظة الفاشر، في حين وصل آخرون إلى مناطق طويلة ومليط وكبكابية في شمال دارفور".

وذكرت المنظمة، أن الفرق الميدانية "أفادت بانعدام الأمن الشديد على طول الطرق، مما قد يعيق التنقل، وأن الوضع مازال متوترا ومتقلبا، مع استمرار انعدام الأمن وحركة السكان المتواصلة.

ومساء الثلاثاء، أعلنت منظمة الهجرة الدولية، نزوح 7 آلاف و455 شخصا من مدينة الفاشر غربي السودان خلال يوم جراء هجمات قوات الدعم السريع، ليرتفع عدد النازحين إلى 33 ألفا و485 خلال 3 أيام.

وفي وقت سابق الأربعاء، قال مجلس تنسيق الغرف (لجان إغاثية) في بيان: "نوجه نداء عاجلا ونناشد المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية وأهل الخير، بتقديم الدعم العاجل لغرفة طوارئ طويلة (غرب الفاشر) للمساهمة في إنقاذ حياة النازحين وتخفيف معاناتهم".