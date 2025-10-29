 موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام بتروجت في الدوري - بوابة الشروق
الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:07 م القاهرة
موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل أمام بتروجت في الدوري

الشروق
نشر في: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 10:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 أكتوبر 2025 - 10:59 م

يستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة، لحساب منافسات الدوري الممتاز، وذلك عندما يواجه فريق المصري البورسعيدي، في الجولة القادمة من المسابقة.

وتعادل النادي الأهلي مع مضيفه، بتروجت، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، لحساب منافسات الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز.

ويواجه النادي الأهلي فريق المصري البورسعيدي في السابعة مساء يوم الأحد القادم، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، لحساب منافسات الجولة الـ 13 من الدوري الممتاز.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، فيما يحتل المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة.


