أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، قوة ومتانة العلاقات المصرية اليابانية.

جاء ذلك في حفل وداع السيد نوكي ماساكي سفير اليابان في مصر والذي شارك فيه لفيف من الشخصيات العامة.

وقال أبوالعينين - خلال كلمته - "في الوقع، ومنذ قدوم السفير نوكي ماساكي إلى مصر منذ 3 سنوات، في عام 2018، شعرنا بأن لدينا صديق متحمس للعمل من أجل خلق علاقات أكثر قوة ومتانة بين مصر واليابان، والنتيجة الآن باتت واضحة للغاية، ويكشف حجم العمل الذي كان".

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي إلى أن الحكومة اليابانية متحمسة لخلق العديد من فرص الاستثمار في أفريقيا والآن حان الوقت لخلق المزيد والمزيد.