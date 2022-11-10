خدمات مرورية مكثفة لاستكمال أعمال توسعة كوبرى 15 مايو

كلفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، خدمات مرورية مكثفة، لاستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بتوسعة كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة، ضمن مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل.

وقالت الإدارة فى بيانها، اليوم الخميس، إن ذلك يستلزم غلقا كليا بميدان سفينكس، تحديدًا في الاتجاه المؤدى إلى شارع أحمد عرابى لربط جسم كوبرى 15 مايو الحالى بالتوسعة الجديدة، وذلك لمدة شهر بداية من الساعة 1 صباحاً يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر حتى صباح السبت 12 ديسمبر 2022 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة، دون تعطيل الحركة المرورية.

وأوضحت الإدارة أنها أجرت تحويلات مرورية، على النحو التالي:

- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب باستكمال السير اتجاه شارع أحمد عرابى تستكمل السير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو باتجاه فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى 15 مايو، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولا حتى شارع أحمد عرابى.

- حركة المركبات القادمة من شارع النيل وترغب بالسير بشارع كورنيش النيل اتجاه ميدان الجلاء تسير بشارع 26 يوليو بالطريق السطحى لكوبرى 15 مايو باتجاه فتحة الدوران "المستحدثة" الكائنة أسفر كوبرى 15 مايو، ثم الدوران والعودة مرة أخرى لشارع 26 يوليو وصولاً حتى شارع كورنيش النيل.

ومن جهتها، قررت الإدارة العامة لمرور الجيزة تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.