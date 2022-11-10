وزير البيئة بالدومينيكان: قمة المناخ COP27 أملنا في الوصول لحلول تعالج الاحتباس الحراري

قال وزير البيئة والموارد الطبيعية في جمهورية الدومينيكان، ميجل سياراهاتون، رئيس وفد جمهورية الدومينيكان المشارك في مؤتمر المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ حتى يوم 18 نوفمبر الجاري: "لسوء الحظ، وقعت في اليومين الماضيين أحداث أثرت بشكل كبير على مدينة سانتو دومينجو (عاصمة الدومينيكان)، تسببت في سيول وفيضانات، لا أتذكر أنني رأيت مثلها في البلاد؛ لذلك نشارك في هذا الحدث المهم (COP27) لبلادنا، والمعني بقضية تغير المناخ والاحتباس الحراري".

وأضاف، خلال افتتاح جناح الدومينيكان في قمة المناخ بشرم الشيخ: "نأمل من خلال قمة المناخ COP27، أن نتمكن من الخروج ببعض الحلول لمشكلة تغير المناخ والاحتباس الحراري. وكما قلنا مرات عديدة في جمهورية الدومينيكان، لم نخلق هذه المشكلة، نحن متضررون، ولا نساهم كثيرا في تفاقمها".

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي للمجلس الوطني للتغير المناخي وآلية التنمية النظيفة في الدومينيكان، ماكس بويج، إن "أحد أهداف الدومينيكان من المشاركة في COP27، هو تقديم موقف مشترك من دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي فيما يتعلق بالحاجة إلى الحصول على تمويل أكبر لمكافحة تغير المناخ".

وأوضح أن "الدومينيكان تشارك بجناح لأول مرة في قمة المناخ؛ لتسليط الضوء على كل الإنجازات التي حققها البلد الكاريبي في مجال التغير المناخي، ومشاركة تجارب ناجحة وتعزيز العلاقات الخارجية والثنائية ومتعددة الأطراف".