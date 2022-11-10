 بريطانيا: تسليم نحو 1000 صاروخ أرض-جو أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية - بوابة الشروق
الخميس 10 نوفمبر 2022 10:12 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟

النتـائـج تصويت

بريطانيا: تسليم نحو 1000 صاروخ أرض-جو أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية

لندن - د ب أ
نشر في: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 9:53 ص | آخر تحديث: الخميس 10 نوفمبر 2022 - 9:53 ص

أعلن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، أن بريطانيا سوف تستكمل قريبا تسليم قرابة ألف صاروخ أرض-جو أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية، أمس الأربعاء، أن تسليم الصواريخ يأتي استجابة لمطالب أوكرانيا بتعزيز قدرات الدفاع الجوي لديها، وسوف تقوم الصواريخ بدور حيوي في توفير الدفاع الجوي لأوكرانيا، وحماية البنى التحتية الأساسية التي تستهدفها روسيا باستمرار.

وأضاف أن الإمدادات تتكون من قاذفات وصواريخ قادرة على إسقاط الأهداف الجوية، بما فيها الطائرات الروسية من دون طيار وصواريخ كروز.

وقال وزير الدفاع والاس: "هذا الالتزام بتسليم مئات أخرى من الصواريخ أرض-جو يكمل دعمنا الدفاعي لأوكرانيا ضد العدوان الروسي، وسيساعد أوكرانيا على مواجهة التهديد الناجم عن الاستهداف غير الشرعي للبنى التحتية العامة الحيوية".

وجاء الإعلان في الوقت الذي زار فيه وزير الدفاع، أمس، موقعين تدرب فيهما أكثر من 7400 مجند أوكراني على أيدي القوات المسلحة البريطانية إلى جانب ثماني دول شريكة.

ويشارك حاليا 1900 مجند أوكراني موجودون في بريطانيا في برنامج التدريب، وسيعودون قريبا إلى وطنهم. وعندما ينهون تدريبهم، سيتم تزويدهم بأدوات بينها الملابس القتالية والدروع الواقية وأكياس النوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك