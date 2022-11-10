تونس: زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي يخضع للتحقيق مجددا

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يخضع زعيم حركة النهضة الإسلامية ورئيس البرلمان المنحل في تونس راشد الغنوشي، اليوم الخميس، للتحقيق أمام القضاء في مدينة سوسة في قضية مؤسسة "ستالينجو" المتخصصة في صناعة المحتوى على شبكة الانترنت.

ويواجه العاملون في المؤسسة ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة اتهامات بغسيل أموال والتآمر على أمن الدولة.

ويحقق القضاء مع أكثر من 20 متهما من المؤسسة وخارجها منذ سبتمبر 2021.

ويخضع المتحدث الأسبق باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي، والمدون سليم الجبالي للإيقاف في ذات القضية.

ووصل راشد الغنوشي، مع محاميه إلى محكمة سوسة صباح اليوم للتحقيق معه بصفته "مشتبها به".

ويلاحق الغنوشي أيضا في قضايا أخرى ترتبط بالإرهاب واغتيالات سياسية وغسيل أموال، وصدر بحقه قرار بتحجير السفر.

وينفي زعيم حركة النهضة التهم الموجهة له ويتهم حزبه القضاء والرئيس قيس سعيد بتلفيق تهم إلى المعارضة.