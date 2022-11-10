الخطيب يشكر مرتجي ومجلس الأهلي بعد تحقيق فائض كبير في ميزانية النادي

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي والمتواجد حاليًّا في فرنسا فى رحلة علاجية، على المشاركة في اجتماع مجلس الإدارة، الذي جرى بعد ظهر اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وناقش خلال الاجتماع الجزء الأبرز والتقرير المالي الخاص بالميزانية والذي جاء إيجابيًّا بشكل كبير.

ووجه الكابتن الخطيب الشكر لمجلس إدارة النادي على الجهود الكبيرة التي بذلها لتحقيق كل طموحات أعضاء النادي وجماهيره، وخص بالشكر المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق، والقائمين على الملف المالي، بعدما حققت ميزانية الأهلي فائضًا قدره 149 مليونًا و853 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالي الميزانية الأكبر في تاريخ النادي 3 مليارات و87 مليون جنيه.

كما ناقش الكابتن الخطيب التطورات في فرع التجمع الخامس قبل افتتاحه واستقبال أعضاء النادي. وأبدى سعادة بالغة بالصورة الحضارية التي تم استعراضها من منشآت وملاعب وبنية تحتية.