صرح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بأن بلاده تدعم دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لرفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية.



وقال بيترو في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقا): "إن جمهورية كولومبيا ستساهم في تلبية دعوة الجمهورية الجزائرية لرفع دعوى قضائية لدى محكمة الجنايات الدولية ضد (رئيس الوزراء الإسرائيلي) بنيامين نتنياهو بسبب مجازره ضد الأطفال والمدنيين والشعب الفلسطيني وارتكابه جرائم حرب"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وأشار إلى أن وزير خارجيته ألفارو ليفا سيجتمع مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان.





La República de Colombia va a coadyuvar la denuncia de la Republica de Argelia interpuesta ante la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra contra el señor Benjamín Netanyahu ante la masacre de niños y civiles del pueblo palestino que ha producido.



El canciller de… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 9, 2023

والاثنين، ناشد الرئيس الجزائري الحقوقيين رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بسبب ما يرتكبه من "جرائم" ضد الفلسطينيين في غزة.



وقال تبون في خطاب متلفز: "أناشد جميع أحرار العالم وخبراء القانون العرب والمنظمات والهيئات الحقوقية رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ضد الكيان الإسرائيلي لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين".



ومنذ 34 يوما، يشن الجيش الإسرائيلي حربا على غزة "دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها"، ما أدى لاستشهاد 10 آلاف و812 فلسطينيا، بينهم 4412 طفلا و2918 امرأة وفق وزارة الصحة في غزة.