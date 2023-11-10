قال السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية، خلال تصريحاته على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الطارئة في العاصمة الرياض أن الرئيس محمود عباس حرص من خلال الدعوة لهذه القمة العربية على مطالبة الدول العربية تحمل المسؤولية مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظة التاريخية الفارقة.

كما طالب العكلوك الدول العربية أن تتخذ إجراءات عملية وقوية لكافة المستويات الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي وللدول الداعمة للاحتلال من أجل التوصل لوقف إطلاق نار فوري.

وأكد العكلوك ضرورة فتح ممرات إنسانية بشكل عاجل لإغاثة الشعب الفلسطيني بشكل كاف ومستدام وبشكل يسد إحتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب العكلوك بضرورة تحميل دولة الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن هذا العدوان وعن ما سبق هذا العدوان ومسائلة الاحتلال في محكمة الجنائية الدولية عن الجرائم التي أرتكبت بحق المدنيين والأطفال والنساء وكبار السن بالإضافة إلى ما تعرض له المستشفيات وآخره قصف حرم مستشفى الشفاء بالأمس والمدارس المليئة بالنازحين وإستهداف الطواقم الطبية والصحفية والدفاع المدني والمساجد والكنائس ومحاسبة إسرائيل على كل إستهداف وجريمة قاموا بها.

وأوضح أنه لابد أن نعود إلى جذور الصراع وحلها بشكل دائم حتى لا يتكرر مثل هذا العدوان الإسرائيلي مستقبلا وهو إنهاء الإحتلال الإسرائيلي وتجسيد إستقلال دولة فلسطين على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية مؤكدا أنه غير ذلك يمكن أن يتكرر هذا العدوان على الشعب الفلسطيني كل فترة من الزمن.