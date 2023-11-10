منتخب الشباب يواجه الشمس وديًا قبل السفر لتونس

يستعد منتخب مصر للشباب تحت قيادة وائل رياض المدير الفني، لمواجهة فريق الشمس اليوم الجمعة وديًا، قبل السفر غدا لتونس.

ويخوض منتخب مصر للشباب منافسات بطولة شمال أفريقيا التي من المقرر لها ان تقام في الفترة من 11 وحتى 22 نوفمبر، بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

وكانت أسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ومن المنتظر أن تكوم ثالث مواجهة منتخب الشباب أمام تونس يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

وجاءت القائمة كالتالى: "حراس المرمي: عبدالمنعم تامر، محمد عبدالفتاح، أحمد وهبة، أحمد جابر، خط الدفاع :مهاب سامي، حسن أبوالمعاطي، أحمد عابدين، معتز محمد، عبدالعزيز سعيد، حسام عوض الله، يوسف عبدالحفيظ، محمد سمير، خط الوسط: مروان محمد، أحمد خالد كباكا، فارس خالد، يوسف أحمد حسن، محمد السيد، محمد عبدالناصر، خط الهجوم :عمر خضر، هادي عامر، عمرو خالد، كريم حامد، محمد عبدالله، محمد زعلوك، كريم سعيد، مهند محمد".