معبر رفح يستعد لاستقبال 595 من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية من غزة

وصل إلى معبر رفح دفعة جديدة من حمله الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية قادمين من غزة وفى انتظار انتهاء إجراءات الخروج من المعبر على الجانب المصري تمهيدا لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي.

وصرح محمد سليم سلام المتحدث الرسمي باسم محافظة شمال سيناء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن وصول دفعة جديدة من حملة الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من غزة عبر معبر رفح وعددهم 595 من عدة دول أجنبية وغالبيتهم من روسيا وأوكرانيا ومن المصريين من أصل فلسطيني.

وأضاف المصدر عن تمكن 3828 أجنبيا من حاملي الجنسيات الأجنبية ومزدوجي الجنسية من الخروج حتى الآن.

وبذلك يكون قد تمكن من الخروج من غزة أكثر من نصف عدد الأجانب المتواجدين فى غزة قبل بدء الحرب على غزة البالغ عددهم حوالي 7500.