قال المبعوث الخاص للحكومة الصينية بشأن قضايا الشرق الأوسط تشاي جون يوم الخميس في مؤتمر إنساني دولي عقد في باريس حول مساعدة المدنيين في غزة، إن الصين تعارض وتدين الأعمال التي تضر بالمدنيين وتنتهك القانون الإنساني الدولي.

وأعرب تشاي، في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الذي جمع رؤساء دول وحكومات ومسؤولين من المنظمات الدولية والإقليمية، عن شعور الصين بحزن عميق إزاء الجولة الجديدة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي التي استمرت لأكثر من شهر، وأسفرت عن مقتل عدد كبير من المدنيين، وتدهور الوضع الإنساني، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية.

وأكد أن الصين تدعم كافة الجهود الرامية إلى وقف تصعيد الصراع واستئناف عملية السلام، وترحب بأي مبادرة تساعد على حماية المدنيين وتخفيف الأزمة الإنسانية.

وأضاف أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف المعنية في المجتمع الدولي لبذل جهود متواصلة لإنهاء الصراع في قطاع غزة في أقرب وقت ممكن وتخفيف الوضع الإنساني هناك وإعادة القضية الفلسطينية إلى المسار الصحيح نحو حل الدولتين.