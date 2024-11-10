إصابة 12 شخصا إثر انقلاب ميكروباص بالدقهلية

أصيب 12 شخصًا في محافظة الدقهلية، بينهم 4 أطفال، بإصابات متنوعة من كسور وكدمات وجروح إثر انقلاب سيارة ميكروباص في أحد الأراضي الزراعية على طريق أجا - ميت غمر. تم نقل المصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في أرض زراعية على طريق أجا - ميت غمر أمام كوبري الكرامة.

انتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة 12 شخصًا بإصابات متفرقة بين كسور وكدمات وجروح، تم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام. وكان من بين المصابين: "حنان الغامري أحمد، 60 عامًا، مصابة باشتباه بكسر بالساق اليسرى، محمود عمر عزت محمد، 24 عامًا، مصاب بجروح متفرقة بالوجه وجرح بالكاحل الأيسر، مصطفى رمضان عزت محمد، 18 عامًا، مصاب بجروح قطعية بالرأس وكدمات بالجسم، محمود محمد أحمد جودة، 3 سنوات، مصاب بجرح بالرأس، نورهان أيمن حامد، 25 عامًا، مصابة بكسر بالذراع الأيمن وجرح بالرأس، أحمد محمد فوزي الحارون، 13 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالذراع الأيسر، محمود عبد الستار محمود، 40 عامًا، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، سلمى أحمد جودة، 15 عامًا، مصابة بكدمات، سيف محمود أحمد، عامين، مصاب بكدمات بالجسم، ملك خالد الغامري، 20 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالكتف الأيمن وسحجات وكدمات بالجسم، إنجي أحمد جودة، 30 عامًا، مصابة بكدمات وسحجات بالجسم، وياسين أحمد عبده، 12 عامًا، مصاب بجروح".

تم نقل المصابين بواسطة 7 سيارات إسعاف إلى مستشفى ميت غمر العام لتلقي العلاج اللازم. وتم تحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.