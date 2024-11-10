السودان يرفض اتهامات أمريكية بعرقلة المساعدات الانسانية

فندت مفوضية العون الإنساني في السودان يوم السبت، اتهامات مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو الخاصة بعرقلة وصول الإغاثة، وقالت إنها جزء من حملة تستهدف جهودها لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وكان بيرييلو قد قال يوم الثلاثاء الماضي إن مفوضية العون الإنساني منعت وصول 520 من أصل 550 شاحنة إغاثة إنسانية من مغادرة بورتسودان لتوصيل الإمدادات المنقذة للحياة إلى ولايات السودان.

وقالت المفوضية، في بيان تلقته صحيفة "سودان تربيون"، إن مزاعم بيرييلو “تأتي في إطار الحملة المنظمة التي تستهدف جهودًا تقودها المفوضية لتسهيل توصيل المساعدات انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه المحتاجين والمتأثرين بسبب الحرب".

ورفضت المفوضية اتهامات توم بيرييلو، مشددة على أنه "كان من الأجدى له أن يكون واقعيًا وشجاعًا بتوجيه الهجوم والإدانة لمليشيا الدعم السريع، وهي تنهب وتحتجز وتعيق وصول المساعدات الإنسانية وتحاصر المحتاجين والمتأثرين وتمنع عنهم الغذاء والعلاج".

وقالت المفوضية إنها منحت، منذ مطلع يناير حتى 6 نوفمبر 2024، الوكالات والمنظمات 12 ألفا و170 إذن تحرك وأدخلت 1073 شاحنة عبر معبري أدري والطينة اللذين يربطان السودان بتشاد.

وأفادت بأنها وافقت، خلال هذه الفترة، على تحرك 10 آلاف و 705 شاحنات عبر المعابر والمسارات الداخلية، علاوة على الموافقة على 2985 تأشيرة دخول للعاملين الأجانب في الحقل الإنساني.

وتابعت: "بلغت جملة المبالغ التي قدمتها الحكومة، والمتمثلة في الإعفاءات الجمركية والضريبية وترحيل الإغاثة وشراء المواد، أكثر من 600 مليون دولار".

وعطل النزاع القائم سبل كسب العيش في الريف والحضر، مما جعل ملايين السودانيين في أعداد الجوعى، فيما يفاقم تطاول أمد الصراع الوضع الإنساني، خاصة مع تزايد أعداد النازحين الذين وصلوا إلى 11 مليون نازح.

ووفق إحصائية حديثة لمنظمة الهجرة الدولية، بلغ عدد النازحين واللاجئين في السودان أكثر من 14 مليون شخص.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلفت نحو 13 ألفا و100 قتيل، حسب الأمم المتحدة.