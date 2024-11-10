إحباط محاولة تهريب 400 كيلو من مخدر الآيس تقدر قيمتها بـ200 مليون جنيه

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تهريب 400 كيلو من مخدر الآيس داخل البلاد، تقدر قيمتها بحوالي 200 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أن تشكيلًا عصابيًا يتزعمه عنصر إجرامي دولي شديد الخطورة، يحمل جنسية إحدى الدول، يعد من أكبر مهربي المواد المخدرة وخاصة مخدر الآيس "الشابو"، ويعاونه 4 أشخاص (بينهم 3 يحملون جنسية إحدى الدول). كانوا يخططون لتهريب كميات كبيرة من مخدر الآيس وترويجها داخل البلاد.

تم استهداف عناصر التشكيل العصابي وضبطهم في محافظتي القاهرة والبحر الأحمر، وبحوزتهم 400 كيلو من مخدر الآيس، 5 سيارات، ومبالغ مالية بالعملات المحلية والأجنبية.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 200 مليون جنيه تقريبًا.

تأتي هذه العملية في إطار النجاحات الأمنية المتواصلة التي تحققها وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الإتجار بالمخدرات، والتصدي الحاسم لها، وتوجيه ضربات استباقية للتشكيلات العصابية المسؤولة عن جلب وتهريب المخدرات، حفاظًا على المجتمع والنشء من الوقوع في براثن الإدمان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.