وزير خارجية السودان: تلقيت تكليف تولي المنصب أثناء وجودي مع عدد من أبنائي بمصر

قال وزير الخارجية السوداني "المعين حديثًا" علي يوسف الشريف، إنه تلقى تكليف توليه المنصب أثناء تواجده مع عدد من أبنائه في مصر.

وخلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» عبر شاشة «ten»، عُرضت مساء الأحد، وجّه الشكر لمصر شعبًا وقيادة على جهودها لدعم السودان.

وأشار إلى أن مصر هي المكان الوحيد بالعالم التي لا يشعرون فيها بالغربة، متابعًا: «نشعر أن مصر بلدنا، وأننا وسط أهلنا».

ولفت إلى أن التفاهم مع مصر دائمًا ما يكون سهلًا على كل المستويات، مؤكدا أن هناك تشابهًا كبيرًا في المزاج الشعبي بين مصر والسودان.

واستكمل: «أظن إنه حرام إن فيه خط اسم خط 22 يفصل بين مصر والسودان».