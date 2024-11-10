ارتفعت أسعار الملابس والأحذية فى الأسواق المحلية بنسبة 24.4%، على أساس سنوى خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الأسعار على أساس شهرى زيادة طفيفه بنسبة بلغت 0.6%، مقارنة بأسعارها فى شهر سبتمبر السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع المركزى للإحصاء، أسباب ارتفاع أسعار قسم الملابس والأحذية إلى زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 31.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 24.9%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 29.9%، والأحذية بنسبة 21.1%.

ووفق الإحصاء، زاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 1.4%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.7%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.3%، والأحذية بنسبة 0.7%.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر الماضى، وذلك للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعه لخمسة أشهر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطئ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري الذي ارتفع بنسبة 1.5%، مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر 2024 .