 ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 24.4% في الأسواق المحلية خلال أكتوبر الماضي - بوابة الشروق
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ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 24.4% في الأسواق المحلية خلال أكتوبر الماضي

أميرة عاصي
نشر في: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 3:46 م | آخر تحديث: الأحد 10 نوفمبر 2024 - 3:46 م

ارتفعت أسعار الملابس والأحذية فى الأسواق المحلية بنسبة 24.4%، على أساس سنوى خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، بينما شهدت الأسعار على أساس شهرى زيادة طفيفه بنسبة بلغت 0.6%، مقارنة بأسعارها فى شهر سبتمبر السابق، وفقا للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع المركزى للإحصاء، أسباب ارتفاع أسعار قسم الملابس والأحذية إلى زيادة أسعار الأقمشة بنسبة 31.9%، والملابس الجاهزة بنسبة 24.9%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 29.9%، والأحذية بنسبة 21.1%.

ووفق الإحصاء، زاد قسم الملابس والأحذية بنسبة 0.6%، بسبب ارتفاع أسعار الأقمشة بنسبة 1.4%، والملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة 1.7%، والتنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة 1.3%، والأحذية بنسبة 0.7%.

وواصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية الارتفاع خلال شهر أكتوبر الماضي ليسجل 26.3%، مقابل 26% في سبتمبر الماضى، وذلك للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعه لخمسة أشهر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى تباطئ وتيرة ارتفاع التضخم الشهري الذي ارتفع بنسبة 1.5%، مقابل 2.3% خلال شهر سبتمبر 2024 .

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