تقرير: رصد مسيرات فوق محطة للطاقة النووية في بلجيكا

رصدت مسيرات مرة أخرى فوق بنية تحتية حيوية في بلجيكا، وهذه المرة فوق محطة للطاقة النووية بالقرب من أنتويرب.

وذكرت وكالة الأنباء البلجيكية (بيلجا) في وقت متأخر من يوم الأحد أن الشركة المشغلة للمحطة "إنجي" قالت إن المسيرات لم يكن لها أي تأثير على نشاط محطة دويل للطاقة النووية.

وتم رصد ثلاث مسيرات إجمالا. ووفقا لبيلجا، رفضت الشرطة التعليق.

وفي وقت سابق، ووفقا للتقارير، رصدت أيضا عدة طائرات مسيرة مرة أخرى في مطار لييج. وتوقف حركة الملاحة الجوية لاحقا لمدة تقل قليلا عن الساعة في المساء.

وتم رصد مسيرات عدة مرات في الآونة الأخيرة في بلجيكا، بما في ذلك في القاعدة العسكرية البلجيكية، التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي ( ناتو) أيضا، في كلاين-بروجيل في فلاندرز. ووفقا لتقارير غير مؤكدة، تعد القاعدة الجوية أحد المواقع في أوروبا التي تخزن فيها الأسلحة النووية الأمريكية.

وفي الأسبوع الماضي، توقفت حركة الملاحة مؤقتا في مطاري بروكسل ولييج أيضا بسبب رصد مسيرات.

وأعلنت وزارة الدفاع الألمانية الأسبوع الماضي أن القوات المسلحة الألمانية ستدعم بلجيكا في دفاعها ضد المسيرات. وكانت بلجيكا قد طلبت هذا الدعم.





