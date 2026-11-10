وزراء الصحة العرب يطالبون المجتمع الدولي بضمان إدخال وتدفق المساعدات الكافية إلى الأراضي الفلسطينية

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طالب وزراء الصحة العرب، في ختام أعمال الدورة الـ65 لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة مصر، باستمرار العمل على دعم القطاع الصحي الفلسطيني، وتوفير الأدوية والعلاجات للمرضى المزمنين، خاصة مرضى السرطان ومرضى غسيل الكلى.

وأكد الوزراء ضرورة تقديم دعم قدره 200 ألف دولار أمريكي لتوفير الاحتياجات العاجلة من الأدوية والمستلزمات لصالح وزارة الصحة بدولة فلسطين.

كما طالبوا المجتمع الدولي بضمان إدخال وتدفق المساعدات والإمدادات الإنسانية والطبية الكافية إلى الأراضي الفلسطينية دون قيود، بما في ذلك الأدوية واللقاحات والوقود والمعدات الطبية وقطع الغيار.

وشدد الوزراء على ضرورة توفير العلاجات اللازمة للأمراض المعدية، خاصة عند الأطفال، وتعزيز خدمات الصحة النفسية، خاصة للأطفال والنساء، إلى جانب دعم خدمات التأهيل الجسدي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكد وزراء الصحة العرب دعمهم لجهود التعافي وإعادة إعمار القطاع الصحي، بما يضمن إعادة بناء وتشغيل المرافق الصحية المدمرة في قطاع غزة.

وطالبوا الدول الأعضاء بمساندة وتعزيز الجهود الرامية إلى إجلاء المرضى والمصابين والأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية طبية متقدمة خارج قطاع غزة.

كما دعا مجلس وزراء الصحة العرب إلى توفير دعم مالي عاجل لوزارة الصحة الفلسطينية، لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية وضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، بما يشمل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية وسداد الديون المتراكمة.

وأكد المجلس دعمه لتعزيز وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضمان استمرارية عملها وتوفير التمويل اللازم لها.