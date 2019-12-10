الجاليات الجزائرية بالخارج تواصل الإدلاء بأصواتها في رابع أيام الانتخابات الرئاسية

يواصل الجزائريون في الخارج، اليوم الثلاثاء، الإدلاء بأصواتهم في رابع أيام الانتخابات الرئاسية بالخارج التي تستمر لمدة ستة أيام.

ويتنافس في تلك الانتخابات المقررة في الداخل بعد غد الخميس المقبل خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلي بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وبحسب الأرقام التي أعلنتها السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر، فإن إجمالي عدد الناخبين بالخارج يبلغ نحو 914 ألف ناخب موزعين على 60 مركزًا و395 مكتبًا للتصويت.

ويبلغ عدد اللجان الانتخابية للدوائر الانتخابية بالقنصليات والبعثات الدبلوماسية 114 لجنة، وعدد منسقي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالخارج ثمانية منسقين عبر ثماني مناطق جغرافية، في حين يوجد 27 مندوبًا للسلطة بالخارج.