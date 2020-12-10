 استطلاع رأي: 60% من الناخبين لا يريدون أن يترشح ترامب للرئاسة عام 2024 - بوابة الشروق
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استطلاع رأي: 60% من الناخبين لا يريدون أن يترشح ترامب للرئاسة عام 2024

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات:
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 1:37 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 1:37 م

كشف استطلاع جديد للرأي أجراه معهد "ماريست" لاستطلاعات الرأي، أن 60% من الناخبين الأمريكيين لا يريدون أن يترشح الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى في عام 2024.

ووجد الاستطلاع أن 32% فقط من المشاركين يعتقدون أن ترامب يجب أن يترشح لولاية ثانية، غير متتالية، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

فيما قال غالبية الجمهوريين، إنهم سيدعمون ترشح ترامب في عام 2024، لكن النسبة تبلغ 67%، وهي أقل بكثير من نسبة التأييد البالغة 90% التي تمتع بها داخل حزبه خلال الانتخابات الأخيرة.

كما أن 65% من المشاركين في الاستطلاع قالوا إنه على ترامب التنازل للمرشح الديمقراطي جو بايدن، وقال 61% إنه على الرغم من مزاعمه المتكررة بشأن تزوير الانتخابات، فإن النتائج الرسمية دقيقة.


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