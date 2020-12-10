جامعة مطروح: فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الطلاب في جميع الكليات

أعلن مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الخميس، فتح باب الترشح وسحب الاستمارات،، في جميع الكليات الـ11،لانتخابات اتحاد الطلاب للعام الجامعي 2020/2021م.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أن الانتخابات الطلابية هذا العام تجري في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة والجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مؤكداً حرص الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب للمشاركة الفاعلة في صناعة قراراتهم ومستقبلهم.

ودعا النجار طلاب الجامعة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات لاختيار أفضل العناصر، والتي تمثلهم تمثيلاً حقيقيًا معبرًا، مؤكدًا أن الاتحادات الطلابية تمثل حلقة الوصل بين الطالب وإدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم الصاوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، إلى تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر فعالية للتعريف بتاريخ الأسرة، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وأضاف الصاوي أن الفعالية بدأت بالسلام الجمهوري، ثم عرض فيديو توضيحي عن بداية وتاريخ أسرة طلاب من أجل مصر، والأنشطة التي تقوم بها على مستوى الجامعات المصرية.