وضع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الخميس، حجر أساس مشروع كوبري مشاه علوي لمنطقة السلام أعلى محطة السكة الحديد، بطول 76 م منها مسافة 7 أمتار مبنى إداري خرساني من 3 أدوار بالاتجاهين جسم الكوبرى من الستيل بمسافة 62 مترًا، بالإضافة إلى وجود 2 أسانسير لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، على ارتفاع 6 أمتار من مستوى قضبان السكة الحديد، بتكلفة 13 مليون جنيه.

وقال المهندس محمد الأهلي مدير مديرية إسكان مطروح، إنه وفق مقترحات التعديل الجديدة لخط السكة الحديد بمحطة قطار مرسى مطروح، سيتم غلق الفتحات غير المؤمنة لعبور القضبان حرصًا على سلامة المواطنين، ويتم التنفيذ والإشراف خلال 6 أشهر.

وكان نائب الشعب السابق مهدي العمدة، تقدم بطلب لخدمة الأهالي بعد الانتهاء من التنسيق مع جميع الجهات المعنية، مما يعمل على تقليل الحوادث والعبور غير الآمن عبر قضبان السكة الحديد خاصة مع وجود أسانسير للتيسير على المواطنين خاصة كبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة.