اللقاح مجاني.. وموقع إلكتروني لتسجيل الحالات المستحقة للأولوية

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في مؤتمر صحفي خلال استقبالها أول شحنة من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، إن الأسابيع القليلة القادمة ستشهد وصول شحنات أخرى من اللقاح.

وأشارت إلى أنها أخذت اللقاح خلال فترة التجارب السريرية التي أجريت على اللقاح في مصر، وأن مشاركة مصر في هذه التجارب هو ما أهلها للحصول على اللقاح بشكل مبكر للغاية.

ووجهت الوزيرة الشكر للصين والإمارات على مساعدتهما لمصر في هذا الصدد.

وأوضحت الوزيرة أن مصر مشتركة في منظمة "جافي" للحصول على المزيد من اللقاحات، من دول مختلفة، ومن بين اللقاحات التي ستحصل عليها المزيد من كميات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم، كما تم الاتفاق مع شركة استرازينكا للحصول على لقاحها فور اعتماده.

وأضافت الوزيرة أن مصر حصلت على الشحنة الأولى من اللقاح فور حصوله على موافقة الطوارئ عليه من منظمة الصحة العالمية.

وكشفت أيضا أن اللقاح حصل على الموافقة النهائية لتداولن من دولة الإمارات أمس، لافتة النظر إلى أن مصر هي أول دولة تحصل علي اللقاح في أفريقيا.

وكشفت وزيرة الصحة أن الوزارة ستدشن موقعا إلكترونيا للتسجيل الإلكتروني للفئات المختلفة للحصول على اللقاح حسب قواعد الاستحقاق، التي وضعتها الوزارة، على يكون بالمجان وليس له أي مقابل مادي، بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشددت على أن أولوية أخذ اللقاح ستكون للعاملين بالقطاع الصحي وبصفة خاصة مستشفيات العزل والصدر والحميات، ومرضى الأورام والفشل الكلوي، وكبار السن.

ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لحرصه على الحصول علي اللقاح ضد فيروس كورونا لحماية المواطنين وأمنهم.