إيداع طفلة حديثة الولادة بإحدى دور الرعاية بحدائق القبة

قررت نيابة حدائق القبة إيداع طفلة حديثة الولادة عثر عليها ملقاة داخل كيس بلاستيك بمدخل عقار، باحدي دور الرعاية، كما امرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد قاطني العقار، بالعثور على طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسود اللون أثناء خروجه من العقار صباح اليوم، وانتقلت الأجهزة إلى محل البلاغ وتم العثور على الطفلة ملفوفة داخل وشاح أسود وجار تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الحادث وضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.‎