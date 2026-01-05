 حصر عددي.. تقدم محمد عبد الحميد وجرجس لاوندي بمقعدي العمرانية - بوابة الشروق
الإثنين 5 يناير 2026 2:36 ص القاهرة
حصر عددي.. تقدم محمد عبد الحميد وجرجس لاوندي بمقعدي العمرانية

أحمد السعدني:
نشر في: الإثنين 5 يناير 2026 - 1:03 ص | آخر تحديث: الإثنين 5 يناير 2026 - 1:03 ص

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة العمرانية والطالبية نتائج الحصر العددي لجولة الإعادة.

وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 23 ألفًا و110 ناخبين، من إجمالي 447 ألفًا و167 ناخبًا مقيدين بالدائرة، كما بلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 20 ألفًا و591 صوتًا، مقابل 2,519 صوتًا باطلًا.

وأظهرت نتائج الحصر العددي تقدم كل من محمد علي عبد الحميد (مستقل) وجرجس لاوندي (مستقل) بمقعدي دائرة العمرانية والطالبية.

وجاء ترتيب المرشحين وفقًا لنتائج الحصر العددي على النحو التالي:

محمود لملوم (حماة الوطن): 7,523 صوتًا.
محمد علي عبد الحميد (مستقل): 13,310 أصوات.
جرجس لاوندي (مستقل): 10,554 صوتًا.
السيد زغلول (مستقل): 9,795 صوتًا.

