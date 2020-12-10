توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تشهد غالبية أنحاء الجمهورية حالة من الاستقرار في أحوال الطقس اعتبارًا من اليوم وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وقالت شاكر، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح البلد»، الذي يعرض على فضائية «صدى البلد»، صباح الخميس، إنه اعتبارًا من اليوم ستشهد غالبية الأنحاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، متوقعة وصول العظمى على القاهرة يوم السبت المقبل إلى 26 درجة مئوية ويوم الأحد 28 درجة.

وحذرت من الانخداع في هذا الارتفاع بدرجات الحرارة أو تخفيف الملابس، مشيرة إلى أنه مؤقت كما سيكون خلال ساعات النهار فقط، حيث تعاود درجات الحرارة انخفاضها خلال ساعات الليل.