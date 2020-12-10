 انهيار واجهة منزل في أخميم بسوهاج دون خسائر بالأرواح - بوابة الشروق
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انهيار واجهة منزل في أخميم بسوهاج دون خسائر بالأرواح

محمد عبد المجيد
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 5:54 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 5:54 م

شهد شارع أبو بكر العجمي بدائرة مركز أخميم في محافظة سوهاج، انهيار واجهة منزل مكون طابقين، مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية، دون حدوث إصابات بشرية، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بحدوث انهيار جزئي من منزل بدائرة مركز شرطة أخميم دون حدوث إصابات.

وانتقل ضباط البحث الجنائي وقوات الحماية المدنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين انهيار واجهة منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 120 مترًا غير مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات.

وتم فرض كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة، وبسؤال مالك المنزل أقر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار بقدم المنزل وتهالكه.

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