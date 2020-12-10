الناتج الصناعي الفرنسي يواصل النمو في أكتوبر

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسى "إنسي" اليوم الخميس أن الناتج الصناعي للبلاد واصل النمو في أكتوبر.

وقفز الناتج الصناعي بنسبة 6ر1% على أساس شهري، وهو نفس معدل الزيادة الذي شهده سبتمبر. وهذا هو الارتفاع السادس على التوالي في الإنتاج، كما أنه جاء أفضل مما توقعه المحللون بنمو بـ 4ر0%.

وبالمقارنة بشهر فبراير، وهو الشهر الأخير قبل بداية الإغلاق العام الأول، فقد تراجع الناتج الصناعي بنسبة 6ر3%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%.

وفي أكتوبر، نما الإنتاج في التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه بنسبة 9ر7%. ونما في البناء بنسبة 7ر1% بعد تراجع بنسبة 3ر8% في الشهر السابق.