 الناتج الصناعي الفرنسي يواصل النمو في أكتوبر - بوابة الشروق
الخميس 10 ديسمبر 2020 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

مع أم ضد استمرار التعليم عن بُعد إذا انتهت أزمة كورونا؟

النتـائـج تصويت

الناتج الصناعي الفرنسي يواصل النمو في أكتوبر

علم فرنسا
علم فرنسا
د ب أ
نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:44 ص | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 11:44 ص

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسى "إنسي" اليوم الخميس أن الناتج الصناعي للبلاد واصل النمو في أكتوبر.

وقفز الناتج الصناعي بنسبة 6ر1% على أساس شهري، وهو نفس معدل الزيادة الذي شهده سبتمبر. وهذا هو الارتفاع السادس على التوالي في الإنتاج، كما أنه جاء أفضل مما توقعه المحللون بنمو بـ 4ر0%.

وبالمقارنة بشهر فبراير، وهو الشهر الأخير قبل بداية الإغلاق العام الأول، فقد تراجع الناتج الصناعي بنسبة 6ر3%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5%.

وفي أكتوبر، نما الإنتاج في التعدين والمحاجر والطاقة وإمدادات المياه بنسبة 9ر7%. ونما في البناء بنسبة 7ر1% بعد تراجع بنسبة 3ر8% في الشهر السابق.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك