كنديان محتجزان في الصين يمثلان للمحاكمة بتهمة التجسس

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الخميس، إنه تم تقديم كنديين اثنين تم احتجازهما طوال العامين الماضيين للمحاكمة.



وتم اعتقال الدبلوماسي السابق مايكل كوفريج ومواطنه مايكل سبافور في الصين في 10 ديسمبر 2018.



وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشون ينج أنه تم توجيه الاتهام ضد الكنديين الاثنين ومحاكمتهما، وقالت إنهما "متهمان بتعريض الأمن القومي للصين للخطر".



ونفت هوا أي صلة بالقضية المرفوعة ضد المدير المالي لشركة هواوي، مينج وانتشو، المحتجز في كندا، والذي تم احتجازه قبل أيام قليلة من احتجاز كوفريج وسبافور في عام 2018.



وأضافت أنه على عكس اعتقال كوفريج وسبافور، كان اعتقال منج وانتشو في كندا "مسألة سياسية" منذ البداية، لكن دبلوماسيين يشتبهون في أن الصين تحركت انتقاما واتهموا الدولة بانتهاج "دبلوماسية الرهائن".