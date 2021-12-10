عاصي الحلاني: اسمي الحقيقي محمد والموسيقار سيمون أسمر السبب في تغييره

قال الفنان عاصي الحلاني، إن اسمه الحقيقي محمد، مضيفًا أنه يفضل هذا الأسم وخاصةً أنه مرتبط بعائلته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج "السيرة"، المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الخميس، إن الموسيقار سيمون أسمر هو السبب في تغيير أسمه.

وتابع، أنه اختار اسم عاصي، وذلك بعدما عرض عليه سيمون أسمر تغيير أسمه وأثناء سيره إلى منزله علم بوفاة الموسيقار اللبناني "عاصي الرحباني" لذلك قرر أن يختار اسم "عاصي".

وكشف أنه قدم الفلكلور في بداية مشواره الفني لأنه مميز ولا يوجد متسابقون كثيرون يقدمونه.