فرنسا تؤكد عزمها مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، عزم بلاده مساعدة أوكرانيا في الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها.

وأوضحت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، اليوم، أن هذا التأكيد من جانب ماكرون جاء خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وفي الوقت الذي حذر فيه الاتحاد الأوروبي روسيا من أنها ستواجه عواقب إذا غزت أوكرانيا بعد حشد قواتها على الحدود مع جارتها الجنوبية الغربية.

ونقلت القناة عن ماكرون قوله إن الرئيسين اتفقا على الحاجة إلى استئناف المحادثات وفق صيغة "نورماندي" الرباعية، والتي تضم أوكرانيا وروسيا وفرنسا وألمانيا وتسعى لحل الصراع في شرق أوكرانيا.

وأوضح ماكرون أنه سيتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال الأيام المقبلة وسيتحدث مرة أخرى مع زيلينسكي في بروكسل في 15 ديسمبر الجاري.