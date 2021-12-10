 تفاصيل جلسة معين الشعباني مع لاعبي المصري البورسعيدي - بوابة الشروق
الجمعة 10 ديسمبر 2021 3:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

تفاصيل جلسة معين الشعباني مع لاعبي المصري البورسعيدي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 2:40 ص | آخر تحديث: الجمعة 10 ديسمبر 2021 - 2:40 ص

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء الخميس، على الملعب الفرعي باستاد برج العرب في اطار استعداداته لمواجهة مصر المقاصة.

ويلتقي المصري مع مصر المقاصة الاثنين المقبل، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد التونسي معين الشعباني، المدير الفني للفريق البورسعيدي، جلسة مع اللاعبين قبل بداية المران، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز على المقاصة في المباراة المقبلة، مواصلة الانتصارات حتى يستطيع الفريق المنافسة على المربع الذهبي لجدول ترتيب.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية على هامش المران، وقام المدير الفني التونسي بإيقافها أكثر من مرة من اجل منح تعليمات فنية للاعبين وتصحيح بعض الأخطاء.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك