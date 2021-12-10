شرم الشيخ تنهي استعدادها لاستضافة مؤتمر اتفاقية مكافحة الفساد الإثنين المقبل

تستعد مدينة شرم الشيخ لانطلاق الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والمقرر إنطلاقه على مدار 5 أيام بقاعة المؤتمرات الكبرى، بداية من يوم الأثنين المقبل وحتى الجمعة الموافق 17 من ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، وعدد من الوزارء المعنيين، ومشاركة وفود من 160 دولة.

وقال محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال المؤتمر، وجرى الانتهاء من تجهيز قاعة المؤتمرات الكبرى بكافة الوسائل والإمكانيات، والتأكد من كفاءة وحدات الصوت، بالإضافة إلى تحديد أماكن إقامة الوفود المشاركة في المؤتمر، وتأمينها على أعلى مستوى.

وأضاف فودة في تصريحات لـ" الشروق"، أنه جرى رفع درجة الاتسعداد القصوى بكافة القطاعات خاصة الصحة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، وذلك من خلال التأكيد على جاهزية مستشفى شرم الشيخ الدولي، وتزويدها بأطقم طبية، وتوافر محولات كهربائية داخل قاعة المؤتمرات الكبرى تحسبًا لحدوث أعطال في الكهرباء.

وأكد، المحافظ أنه جرى التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات على أعلى مستوى للوفود المشاركة في المؤتمر، بداية من مطار شرم الشيخ، الدولي من خلال سرعة إنهاء إجراءات الوصول، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بدقة عالية من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب، وكذلك داخل أماكن إقامتهم، إضافة إلى الإجراءات التأمينية التي تجري على أعلى مستوى.

ومن جانبه، قال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إنه جرى رفع كفاءة كافة الطرق بالمدينة وتشجيرها من كلا الجانبين وتخطيطها بعلامات المرورية والإرشادية، ودهان البلدورات، وتجديد المشايات بجميع أنواعها، وتطوير كافة الميادين، وإنشاء ميدان جديد أطلق عليه "ميدان الحرية"، وزراعة أشجار النخيل على جانبي كافة الطرق، وزراعة الحدائق والميادين.

وأكد رئيس المدينة، أنه جرى تكثيف حملات النظافة بجميع الشوارع الرئيسية والفرعية، إضافة إلي وضع أعلام الدول المشاركة في المؤتمر بالسواري.