فنان تشكيلي: تمثال ساحة مصر في بورسعيد استغرق تشييده 16 شهرًا

قال النحات والفنان التشكيلي عصام درويش، إنّ تمثال ساحة مصر في بورسعيد بدأ العمل فيه منذ 16 شهرًا بناء على طلب المحافظ اللواء عادل الغضبان الذي كان يريد إنشاء تمثال يعبر عن مصر، فوقع الاختيار على هيئة المرأة التي تحمل قرص الشمس المجنح الذي يعبر عن الآمان والحماية.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أنه تم اختيار اللوحات الجدارية على التمثال لتعبر عن فحر قناة السويس بمراحلها المختلفة وأنها لم تتم بالسخرة بل كانت بالحب والإرادة.



وأوضح أن تمثال ساحة مصر يعتبر أعلى تمثال -من حيث الارتفاع- على مستوى الجمهورية، على قاعدة 12 مترا بارتفاع 21 مترًا.



وأشار إلى أن التمثال يعتبر مقصدا للمصريين ويظهر بصورة مشرفة للمراكب التي تمر بالمياه القريبة، كما يطل على قناة السويس، ويعبر عن نهضة وشموخ مصر العريقة.





