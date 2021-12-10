الأوقاف تطلق مسابقة الأسرة القرآنية

أعلنت وزارة الأوقاف عن إطلاق مسابقة الأسرة القرآنية.

وتتضمن شروط المسابقة، حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه.

ونوهت أنه يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة، ويتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية، فضلا عن التصفية النهائية بديوان عام الوزارة.

وأكدت أنه يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة، وفي حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم تخصيص 100 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الأول بشرط حصول الأسرة على متوسط درجات 80% في الامتحان المركزي بديوان عام االوزار، و 75 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 75% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزار.

وأردفت: أنه تم تخصيص 50 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثالث بشرط حصول الأسرة على 70% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة، و25 ألف جنيه للأسرة الفائزة بالمركز الثاني بشرط حصول الأسرة على 65% في الامتحان المركزي بديوان عام الوزارة.