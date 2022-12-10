حرص ياسين بونو حارس منتخب المغرب على إهداء زميله يوسف النصيري جائزة رجل مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر 2022.
واختارت اللجنة المنظمة لمونديال قطر ياسين بونو حارس المغرب أفضل لاعب في مباراة البرتغال التي انتهت بفوز المغرب 1-0 بملعب الثمامة وتأهله لنصف النهائي.
وأهدى بونو الجائزة لزميله يوسف النصيري صاحب هدف الفوز باللقاء والذي أحرزه برأسية في الدقيقة 42 من زمن المباراة.
وتأهلت المغرب لنصف النهائي كأول منتخب عربي وإفريقيا لتكتب تاريخ جديد في المشاركات العربية والإفريقية بالمونديال.