أحمد موسى: هزيمة البرازيل من كرواتيا أهم حدث رياضي في 2022

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب كرواتيا صنع المستحيل بفوزه على البرازيل في ربع نهائي بطولة كأس العالم، واصفا ما جرى بأنه مفاجأة مدوية.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن إشادة الجماهير بأداء السامبا في المباريات السابقة بكأس العالم، جعل منتخب البرازيل تائها في أرض الميدان، ولم يجد لاعبوه أي فرص حقيقة لتسجيل الأهداف.

وأشار إلى أن هزيمة البرازيل في كأس العالم أمام كرواتيا يعد أهم حدث رياضي في 2022، لافتًا إلى أن فوز كرواتيا يجعل بطل كأس العالم خارج التوقعات.

وأقصي منتخب البرازيل من بطولة كأس العالم بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا الذي قدم مباراة دفاعية متفردة، علما بأن نتيجة الشوطين الأصليين انتهت بالتعادل السلبي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله.