 أحمد موسى: هزيمة البرازيل من كرواتيا أهم حدث رياضي في 2022 - بوابة الشروق
السبت 10 ديسمبر 2022 3:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟


النتـائـج تصويت

أحمد موسى: هزيمة البرازيل من كرواتيا أهم حدث رياضي في 2022

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 3:10 ص | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 3:10 ص

قال الإعلامي أحمد موسى، إن منتخب كرواتيا صنع المستحيل بفوزه على البرازيل في ربع نهائي بطولة كأس العالم، واصفا ما جرى بأنه مفاجأة مدوية.

وأضاف خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن إشادة الجماهير بأداء السامبا في المباريات السابقة بكأس العالم، جعل منتخب البرازيل تائها في أرض الميدان، ولم يجد لاعبوه أي فرص حقيقة لتسجيل الأهداف.

وأشار إلى أن هزيمة البرازيل في كأس العالم أمام كرواتيا يعد أهم حدث رياضي في 2022، لافتًا إلى أن فوز كرواتيا يجعل بطل كأس العالم خارج التوقعات.

وأقصي منتخب البرازيل من بطولة كأس العالم بركلات الترجيح أمام منتخب كرواتيا الذي قدم مباراة دفاعية متفردة، علما بأن نتيجة الشوطين الأصليين انتهت بالتعادل السلبي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لمثله.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك