 كريستين ستيوارت تترأس لجنة التحكيم الدولية في الدورة 73 لمهرجان برلين - بوابة الشروق
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كريستين ستيوارت تترأس لجنة التحكيم الدولية في الدورة 73 لمهرجان برلين


نشر في: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:28 م | آخر تحديث: السبت 10 ديسمبر 2022 - 9:28 م

كشف مهرجان برلين السينمائي الدولي عن اختيار النجمة والمؤلفة والمخرجة الأمريكية كريستين ستيوارت رئيسة للجنة التحكيم الدولية في الدورة 73 للمهرجان.

 

وقال مديرا المهرجان مارييت ريسنبيك وكارلو شاتريان: نحن متحمسون لتولي كريستين ستيوارت هذه المهمة المميزة.. إنها واحدة من أكثر الممثلين موهبة ومتعددة الأوجه في جيلها من "بيلا سوان" إلى "أميرة ويلز "، أعطت الحياة لشخصيات خالدة، كريستين ستيوارت شابة مشرقة ولديها عمل مثير للإعجاب وراءها هي الجسر المثالي بين الولايات المتحدة وأوروبا.

 

وتعتبر كريستين ستيوارت من أبرز المواهب الشابة في هوليوود، وفي عام 1999 احتفلت بظهورها على الشاشة، وبعد ثلاث سنوات فقط لعبت دور البطولة جنبًا إلى جنب مع جودي فوستر في فيلم "غرفة الذعر Panic Room" للمخرج ديفيد فينشر، وحققت شهرة واسعة النطاق.


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