مقتل شخص وفقدان 12 بعد انفجار في مدينة جيرسي البريطانية

ذكرت الشرطة البريطانية أن شخصا قتل وفقد آخرون، في أعقاب انفجار وحريق، نشب في مبنى سكني في مدينة "جيرسي".

وقال روبن سميث، كبير ضباط شرطة "جيرسي" في مؤتمر صحفي إن "حوالي 12" ساكنا، فقدوا في أعقاب انفجار في سانت هيلير، في جنوب الجزيرة، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية "بي. أيه. ميديا" اليوم السبت.

وفي حديثه في المؤتمر الصحفي صباح اليوم السبت، ذكر سميث أنه تم استدعاء خدمة الإطفاء، إلى المنطقة، الليلة السابقة، بعد أن أبلغ سكان عن شم رائحة غاز.

ووصف سميث المشهد بأنه "مدمر" وحذر من أنه ربما يكون هناك المزيد من القتلى.

وقال سميث للصحفيين "لدينا مبنى مكون من ثلاثة طوابق، انهار بالكامل"

وأضاف: "هناك أيضا أضرار في مبنى قريب أيضا، مبنى سكني آخر ، يتعين على خدمة الإطفاء تأمينه. من المؤسف أن أقول إنه مشهد مدمر للغاية".

وردا على سؤال عن عدد الأشخاص، الذين يعتقد انهم فقدوا، قال سميث "بالنظر إلى دمار المبنى، من الصعب تقييم الأعداد بشكل جيد".