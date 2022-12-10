تكريم 1140 من حفظة القرآن الكريم في إسنا بالأقصر

شهدت قرية طفنيس المطاعنة بإسنا بمحافظة الأقصر، فعاليات أكبر احتفالية لتكريم 1140 من حفظة القرآن الكريم من 46 كتابا ومدرسة قرآنية، بحضور الآلاف من أبناء القرية وقيادات الأوقاف.

وقال يحيى عبد العظيم المشرف العام على الاحتفال الذي حضرته "الشروق"، إنه يتم تنظيمه بصورة سنوية منذ عشرات السنين بمشاركة كافة أبناء وشباب القرية، حيث يتجمع كافة قيادات طفنيس المطاعنة للتجهيز له على قدم وساق بالتعاون بين أبناء القرية بأكملهم.

وأضاف أن عدد المُكرمين هذا العام 1140 طفلا وشابا وفتاة من الناجحين في تصفيات المسابقة، وبلغ إجمالي قيمة الجوائز المقدمة لهم 500 ألف جنيه، حيث تم تكريم الأول فى المسابقة برحلة عمرة عبارة عن مبلغ 50 ألف جنيه، وتكريم حفظة القرآن الكريم كاملاً وعددهم 31 طالبا وطالبة، وحفظة ثلاث أرباع القرآن الكريم وعددهم 70 طالبا وطالبة، وحفظة نصف القرآن وعددهم 103 طلاب وطالبة، وحفظة ربع القرآن 125 طالبا وطالبة، بجانب تكريم باقي حفظة الأجزاء حتى جزء "عم" من حوالي 46 مكتب ومدرسة قرآنية بالقرية.

وأشار عبد العظيم، إلى أن الجائزة الأكبر حصل عليها 15 حافظا للقرآن الكريم كاملاً بالروايات والقراءات السبعة، وهي عبارة عن جوائز مادية مهداة بالكامل من أهالي قرية طفنيس المطاعنة بإسنا.

في ذات السياق، نبه محمد حسن الريس، المسئول العام عن الاحتفال، بأن تلك الاحتفالية يشهدها سنوياً أكثر من 5 آلاف مواطن من أبناء القرية الذين يحضرون بكامل أسرهم، ويتم تجهيز السرادق بأيدي شباب القرية قبل الاحتفالية بـ24 ساعة، ويتم عمل منصة يشرفها كبار محفظي القرآن الكريم بالقرية، بجانب عمل ممرات مبهجة للأطفال خلال تكريمهم بشهادات تقدير ومبالغ مالية حسب الحفظ للقرآن الكريم.

وأضاف أن الأقصر خرَّجت مجموعة من أفضل المشايخ ومحفظين القرآن على مدار السنوات الماضية، وما زال عدد منهم يؤدون دورهم في تحفيظ القرآن.

وأوضح أن المشايخ بالكتاتيب يساعدون بصورة كبيرة في تكوين شخصية الطفل في الجانب الدينى، حيث نجحوا على مر السنوات الماضية في تطوير أساليب التلقين والتعليم فيها، وتسعى لتعليم المتون والأحكام الخاصة بالقرآن، بجانب حلقات العلم في تعليم الطفل الأمور الأساسية في الدين كالوضوء الصحيح والصلاة الصحيحة والطهارة، وأخلاقيات التعامل مع المجتمع والأم والأب والجيران، فلذلك وجب متابعتها وتنظيم عملها للتأكد من توصيل كافة المعلومات الصحيحة للنشء.