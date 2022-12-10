أستراليا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات روسية وإيرانية بسبب المسيرات

أعلنت وزارة الخارجية الأسترالية، فرض عقوبات على سبعة أفراد من روسيا، بالإضافة إلى عدد من الأفراد والمنظمات من إيران لأسباب تتعلق "بانتهاكات حقوق الإنسان".



وقالت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي، اليوم السبت، إن العقوبات المتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان ستفرض على سبعة مواطنين روس متورطين في محاولة اغتيال زعيم المعارضة السابق أليكسي نافالني.



وشملت القيود أيضا نائب الشرطة الإيرانية وقوات الباسيج (جزء من فيلق الحرس الثوري الإسلامي)، فضلا عن ستة مواطنين إيرانيين متورطين في "القمع الوحشي للاحتجاجات، بعد مقتل مهسا أميني والقمع المستمر بحق المواطنين الإيرانيين، بحسب البيان.



وأعلن البيان أيضا عن "فرض عقوبات على ثلاثة إيرانيين وشركة واحدة يُزعم أنها متورطة في إمداد روسيا بطائرات دون طيار لاستخدامها ضد أوكرانيا".



وأكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق من اليوم السبت، أن "أمريكا والدول الأوروبية الثلاث ألمانيا وفرنسا وبريطانيا مخطئة حتما إذا اعتقدت أنها يمكنها أن تحصل على المزيد من التنازلات في المفاوضات عبر استخدام أدوات الضغط".



وقال عبداللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، بشأن محادثته الهاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل: "نحن نرد على العقوبات والتدخلات، وفي الوقت نفسه نحن في الطريق إلى الخطوة الأخيرة من اتفاق جيد وقوي ومستديم".