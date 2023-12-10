مسؤولون بريطانيون يتوجهون إلى دلهي لمناقشة اتفاق التجارة الحرة مع الهند

ذكرت وكالة أنباء "برس ترست اوف إنديا" اليوم السبت أن مسؤولين كبارا ضمن فريق رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يتوجهون إلى نيودلهي هذا الأسبوع الجاري لتعزيز الزخم وراء جولة المفاوضات الجارية لإبرام اتفاق تجارة حرة بين الهند والمملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" أنه رغم عدم وجود تعليق من أي من الجانبين على هذه الزيارة، إلا أن الحكومة بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مهتمة بإبرام اتفاق التجارة الحرة بحلول نهاية فبراير قبل أن يطلق سوناك حملة انتخابات عامة متوقعة.

وتستعد الدولتان للانتخابات في 2024 ومن شأن إبرام اتفاق تجاري مع الهند أن يعزز الدعاية الانتخابية لسوناك بين الناخبين الذين يبدون علامات على مناهضة سلطة حزب المحافظين الحاكم.