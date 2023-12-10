مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة

درية شرف الدين: الطريق نحو التغيير والإصلاح يبدأ بالمشاركة في الانتخابات

ضياء رشوان: على إسرائيل أن تنجو بنفسها.. التهجير خط أحمر لن نسمح به

انطلاق التصويت في التاسعة.. المصريون يختارون الرئيس من 4 مرشحين اليوم

انتخابات الرئاسة.. تعرف على دور اللجان الانتخابية العامة خلال أيام التصويت