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أعداد جريدة الشروق
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مستشار الرئيس الإماراتي يعلق على الفيتو الأمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة

وكالات
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 4:05 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 4:05 ص

انتقد مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش اليوم السبت استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن، ضد مشروع القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، كتب أنور قرقاش: "استخدام حق النقض في مجلس الأمن ضد القرار الذي قدمته الإمارات لوقف إطلاق النار في غزة أضاع فرصة لوقف نزيف الخسائر البشرية، وألقى بظلال سلبية حول قدرة المجتمع الدولي على حماية المدنيين خلال الصراعات المسلحة".

وأضاف قرقاش: "العالم اليوم أحوج ما يكون إلى توحيد معاييره الأخلاقية والانحياز للإنسانية".

وقد استخدمت الولايات المتحدة أمس الجمعة حق الفيتو ضد مشروع قرار قدمته الإمارات يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وصوتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح مشروع القرار مقابل معارضة الولايات المتحدة وامتناع بريطانيا عن التصويت.

ودعا مشروع القرار إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لدواع إنسانية، كما أكد ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.


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