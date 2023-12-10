إسرائيل: الولايات المتحدة لم تضع قيودا بشأن مدة الحرب في غزة وتتفق معنا في الأهداف

قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، إن اواشنطن لم تضع أي قيود على إسرائيل فيما يتعلق بوقت استغراق العملية العسكرية في قطاع غزة وإن أهداف العملية قد تتطلب عدة أشهر.

وقال هنغبي في مقابلة مع القناة الـ12 للتلفزيون الإسرائيلي اليوم السبت، إن "الأمريكيين لم يحددوا أي موعد نهائي (لنهاية العملية). لقد رفضوا بالأمس وجود مثل هذا الموعد النهائي. إنهم يدركون أنهم لا يستطيعون إخبار الجيش الإسرائيلي بالوقت الذي سيستغرقه لتحقيق أهدافه".

وأعرب المسؤول الإسرائيلي عن ثقته في أن الولايات المتحدة توافق على المهمة التي حددها الجانب الإسرائيلي لإنقاذ جميع الرهائن المحتجزين هناك في قطاع غزة.

وأضاف "إنها (الولايات المتحدة) تشترك في هدف إعادة الرهائن، وهي حملة من المستحيل تحديد موعد نهائي لها، وتتوافق أيضا مع هدف تدمير حماس".

وقال إنه بالنظر إلى أهداف الحرب "لا يمكن قياس العملية العسكرية في قطاع غزة بأسابيع، وكذلك لست متأكدا من إمكانية قياسها بأشهر".

هذا وقد أفشلت الولايات المتحدة أمس الجمعة، في مجلس الأمن الدولي تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واستخدمت حق النقض "الفيتو" ضد القرار.

وتسببت الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين في استشهاد 17700 على الأقل حتى الآن وإصابة نحو 49 ألف فلسطيني.

وقالت الأمم المتحدة في وقت سابق إن الوضع الإنساني في قطاع غزة أصبح مروعا وصعبا للغاية.

وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إسرائيل بتجنب تفاقم الكارثة الإنسانية في غزّة.