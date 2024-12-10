هجوم إسرائيلي يستهدف 6 سفن تابعة للبحرية السورية في اللاذقية

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قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف ما لا يقل عن 6 سفن تابعة للبحرية السورية في اللاذقية أمس الاثنين.

ونقلت وكالة رويترز، عن أمبري قولها إن الصور التي التُقطت للهجمات أظهرت سفينة واحدة تابعة للبحرية تميل للخلف في حين غرقت خمس سفن أخرى.

وأشارت أمبري إلى أنه لم يُلحظ في اللقطات تعرض البنية التحتية للميناء لأضرار.

ومنذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد قبل يومين، شنت إسرائيل مئات الغارات على مواقع عسكرية مختلفة في سوريا بحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن.

وأضاف أن هذه الغارات دمّرت أهمّ المواقع العسكرية"، وأصول الجيش السوري، منذ فجر الأحد.

وأوضح أن تلك المواقع كانت خالية من العناصر البشرية، مشددا على أن ما يدمر كل الترسانة العسكرية السورية بشكل كامل